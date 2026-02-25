Во Львовской области прокурору сообщили о подозрении по делу о смертельном ДТП
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием прокурора.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что прокурору Шептицкой окружной прокуратуры объявили подозрение.
Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжкие телесные повреждения.
«В целях обеспечения объективности и беспристрастности расследования дальнейшее процессуальное руководство в уголовном производстве поручено Генеральной инспекции ОГП. Учитывая, что в результате этого трагического события погибла несовершеннолетняя девушка, а пострадавшим является ее младший брат, в состав группы прокуроров также включен представитель Департамента защиты интересов детей и противодействие домашнему насилию ОГП», – подчеркнул Кравченко.
По данным Генпрокурора, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз. В частности, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и его отстранении от должности.
Напомним, Руслан Кравченко взял под личный контроль дело по ДТП, в котором погиб ребенок, еще одно - госпитализировано.
