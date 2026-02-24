Генпрокурор Руслан Кравченко взял под личный контроль дело о смертельном ДТП с участием прокурора
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием прокурора.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко отреагировал на инцидент, в котором погиб ребенок, еще один – госпитализирован.
По его словам, за рулем транспортного средства находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
ДТП произошло в темное время суток, водитель возвращался домой с работы.
«Он прошел освидетельствование, признаков алкогольного опьянения не выявлено. Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.
Офис Генерального прокурора и я лично выражаем искренние соболезнования семье. Никакие слова не способны уменьшить боль родителей, потерявших дочь. Особенно больно осознавать, что отец ребенка сегодня защищает Украину на фронте.
Мы обеспечим полное, беспристрастное и максимально объективное расследование. Его осуществляют следователи Государственного бюро расследований.
Я беру это производство под личный контроль. Обязаны обеспечить справедливость.
Еще раз выражаю глубокие соболезнования семье погибшего ребенка», — заявил он.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.