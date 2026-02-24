  1. В Украине

Во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием прокурора

20:01, 24 февраля 2026
За рулем транспортного средства находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области.
Во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием прокурора
Фото иллюстративное
Во вторник, 24 февраля, около 19:00 вблизи села Смереков Львовского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, по предварительным данным, водитель автомобиля совершил наезд на пешехода. В результате полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия.

«За рулем транспортного средства находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области», — говорится в заявлении.

По факту аварии начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

«Прокуратура заинтересована в полном, всестороннем и беспристрастном установлении всех обстоятельств происшествия. Ход расследования находится на контроле», — добавили в ведомстве.

