Суд избрал меру пресечения прокурору, которого подозревают в совершении смертельного ДТП во Львовской области

Следственный судья Лычаковского районного суда Львова применил меру пресечения в отношении прокурора Шептицкой окружной прокуратуры, которого подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщает суд.

По версии следствия, 24 февраля 2026 года вблизи села Смереков Львовского района произошло ДТП, которое привело к гибели 14-летней девочки и травмированию 9-летнего мальчика во время перехода проезжей части дороги.

По данным правоохранительных органов, водителем транспортного средства был сотрудник Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области, которому сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего и тяжкие телесные повреждения).

Следственный судья постановил определение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 266 240,00 грн соответственно.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагается ряд процессуальных обязанностей, которые будут действовать до 24 апреля 2026 года.

В соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства, избранная мера пресечения может быть обжалована в апелляционном порядке в сроки и способом, предусмотренными действующим законодательством.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием прокурора. Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что прокурору Шептицкой окружной прокуратуры объявлено подозрение.