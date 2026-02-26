Кабмін дозволив керівникам спецшкіл, асистентам учителів і психологам долучитися до проєкту підвищення кваліфікації

Уряд розширив перелік посад, які можуть брати участь в експериментальному освітньому проєкті.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо закупівлі послуг з підвищення кваліфікації та супервізії педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Рішенням уряду розширено перелік напрямів підвищення кваліфікації. Його доповнено позиціями, що враховують специфіку професійної діяльності педагогів спеціальних закладів загальної середньої освіти, асистентів учителів і практичних психологів. Зокрема, йдеться про психолого-педагогічний, корекційно-розвитковий та психологічний супровід учасників освітнього процесу в умовах впровадження Державного стандарту базової середньої освіти.

Окремо уточнено перелік посад педагогічних працівників, перебування на яких дає право на участь в експериментальному проєкті. До нього включено асистентів учителів, практичних психологів, учителів спеціальних закладів загальної середньої освіти, а також керівників і заступників керівників таких закладів.

Крім того, положення Порядку приведено у відповідність до термінології, визначеної постановою Кабінет Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників». Зокрема, уточнено назву державної інформаційно-комунікаційної системи підтримки та забезпечення професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.