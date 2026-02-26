  1. В Украине

Кабмин разрешил руководителям спецшкол, ассистентам учителей и психологам присоединиться к проекту повышения квалификации

18:46, 26 февраля 2026
Правительство расширило перечень должностей, которые могут принимать участие в экспериментальном образовательном проекте.
Кабмин внес изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по закупке услуг по повышению квалификации и супервизии педагогических работников учреждений общего среднего образования. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Решением правительства расширен перечень направлений повышения квалификации. Он дополнен позициями, учитывающими специфику профессиональной деятельности педагогов специальных учреждений общего среднего образования, ассистентов учителей и практических психологов. В частности, речь идет о психолого-педагогическом, коррекционно-развивающем и психологическом сопровождении участников образовательного процесса в условиях внедрения Государственного стандарта базового среднего образования.

Отдельно уточнен перечень должностей педагогических работников, пребывание на которых дает право на участие в экспериментальном проекте. В него включены ассистенты учителей, практические психологи, учителя специальных учреждений общего среднего образования, а также руководители и заместители руководителей таких учреждений.

Кроме того, положения Порядка приведены в соответствие с терминологией, определенной постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года № 800 «Некоторые вопросы повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников». В частности, уточнено наименование государственной информационно-коммуникационной системы поддержки и обеспечения профессионального развития педагогических и научно-педагогических работников.

Лента новостей

