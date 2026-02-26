  1. У світі

Tesla подала до суду на Департамент транспортних засобів через звинувачення у недобросовісній рекламі Autopilot

19:28, 26 лютого 2026
Компанія Tesla оскаржує дії Департаменту транспортних засобів Каліфорнії, який звинуватив автовиробника у введенні споживачів в оману.
Tesla подала до суду на Департамент транспортних засобів через звинувачення у недобросовісній рекламі Autopilot
Фото: Getty Images
Tesla Inc. подала позов проти Департаменту транспортних засобів Каліфорнії (DMV) після того, як автовиробник відмовився від використання терміна «Autopilot» у своїх маркетингових матеріалах на тлі суперечки щодо неправдивої реклами, пише Benzinga.com

«Безпідставно назвали Tesla недобросовісним рекламодавцем»

Адвокати компанії заявили, що DMV «неправомірно та безпідставно» назвав Tesla недобросовісним рекламодавцем через просування технологій допомоги водієві під назвами Autopilot і Full-Self Driving.  

«Розпорядження DMV є глибоко хибним», — зазначається в поданні. Представники автовиробника стверджують, що агентство не довело наявності плутанини серед споживачів щодо можливостей цих технологій.

«DMV не представило жодного споживача як свідка і майже повністю покладалося на свідчення одного професора права», — йдеться у документі. Також підкреслюється, що компанія чітко зазначала: технології Autopilot та FSD Supervised не роблять автомобілі повністю автономними.

Протистояння DMV і Tesla

Новина з’явилася на тлі того, що DMV Каліфорнії подало позов проти Tesla та вимагало 30-денного призупинення продажів і виробничих операцій компанії в штаті, звинувативши її у введенні споживачів в оману щодо можливостей систем.

Хоча суд став на бік агентства, DMV не реалізував рішення про призупинення діяльності. Натомість Tesla надали 90 днів для виправлення маркетингових практик, що дозволило компанії уникнути зупинки операцій.

Питання щодо FSD залишаються

Тим часом система Supervised FSD, яка використовує підхід, заснований виключно на камерах (на відміну від конкурентів, що застосовують LiDAR), нещодавно подолала понад 8,2 мільярда миль пробігу.

Однак питання щодо її можливостей залишаються. Зокрема, компанія повідомила про ще п’ять аварій за участю Robotaxi в Остіні у січні 2026 року.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
