Tesla подала в суд на Департамент транспортных средств из-за обвинений в недобросовестной рекламе Autopilot

Компания Tesla оспаривает действия Департамента транспортных средств Калифорнии, который обвинил автопроизводителя во введении потребителей в заблуждение.

Tesla Inc. подала иск против Департамента транспортных средств Калифорнии (DMV) после того, как автопроизводитель отказался от использования термина «Autopilot» в своих маркетинговых материалах на фоне спора о недостоверной рекламе, пишет Benzinga.com.

«Безосновательно назвали Tesla недобросовестным рекламодателем»

Адвокаты компании заявили, что DMV «неправомерно и безосновательно» назвал Tesla недобросовестным рекламодателем из-за продвижения технологий помощи водителю под названиями Autopilot и Full-Self Driving.

«Распоряжение DMV является глубоко ошибочным», — отмечается в подаче. Представители автопроизводителя утверждают, что агентство не доказало наличие путаницы среди потребителей относительно возможностей этих технологий.

«DMV не представило ни одного потребителя в качестве свидетеля и почти полностью полагалось на показания одного профессора права», — говорится в документе. Также подчеркивается, что компания четко указывала: технологии Autopilot и FSD Supervised не делают автомобили полностью автономными.

Противостояние DMV и Tesla

Новость появилась на фоне того, что DMV Калифорнии подало иск против Tesla и требовало 30-дневной приостановки продаж и производственных операций компании в штате, обвинив ее во введении потребителей в заблуждение относительно возможностей систем.

Хотя суд встал на сторону агентства, DMV не реализовал решение о приостановке деятельности. Вместо этого Tesla предоставили 90 дней для исправления маркетинговых практик, что позволило компании избежать остановки операций.

Вопросы по FSD остаются

Тем временем система Supervised FSD, которая использует подход, основанный исключительно на камерах (в отличие от конкурентов, применяющих LiDAR), недавно преодолела более 8,2 миллиарда миль пробега.

Однако вопросы относительно ее возможностей остаются. В частности, компания сообщила еще о пяти авариях с участием Robotaxi в Остине в январе 2026 года.

