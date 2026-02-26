  1. В мире

Tesla подала в суд на Департамент транспортных средств из-за обвинений в недобросовестной рекламе Autopilot

19:28, 26 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компания Tesla оспаривает действия Департамента транспортных средств Калифорнии, который обвинил автопроизводителя во введении потребителей в заблуждение.
Tesla подала в суд на Департамент транспортных средств из-за обвинений в недобросовестной рекламе Autopilot
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Tesla Inc. подала иск против Департамента транспортных средств Калифорнии (DMV) после того, как автопроизводитель отказался от использования термина «Autopilot» в своих маркетинговых материалах на фоне спора о недостоверной рекламе, пишет Benzinga.com.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Безосновательно назвали Tesla недобросовестным рекламодателем»

Адвокаты компании заявили, что DMV «неправомерно и безосновательно» назвал Tesla недобросовестным рекламодателем из-за продвижения технологий помощи водителю под названиями Autopilot и Full-Self Driving.

«Распоряжение DMV является глубоко ошибочным», — отмечается в подаче. Представители автопроизводителя утверждают, что агентство не доказало наличие путаницы среди потребителей относительно возможностей этих технологий.

«DMV не представило ни одного потребителя в качестве свидетеля и почти полностью полагалось на показания одного профессора права», — говорится в документе. Также подчеркивается, что компания четко указывала: технологии Autopilot и FSD Supervised не делают автомобили полностью автономными.

Противостояние DMV и Tesla

Новость появилась на фоне того, что DMV Калифорнии подало иск против Tesla и требовало 30-дневной приостановки продаж и производственных операций компании в штате, обвинив ее во введении потребителей в заблуждение относительно возможностей систем.

Хотя суд встал на сторону агентства, DMV не реализовал решение о приостановке деятельности. Вместо этого Tesla предоставили 90 дней для исправления маркетинговых практик, что позволило компании избежать остановки операций.

Вопросы по FSD остаются

Тем временем система Supervised FSD, которая использует подход, основанный исключительно на камерах (в отличие от конкурентов, применяющих LiDAR), недавно преодолела более 8,2 миллиарда миль пробега.

Однако вопросы относительно ее возможностей остаются. В частности, компания сообщила еще о пяти авариях с участием Robotaxi в Остине в январе 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США Илон Маск Tesla

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
18 кандидатов претендуют на должности судей КСУ: Совет судей обнародовал список

Совет судей обнародовал список кандидатов в Конституционный Суд: кто претендует на должность.

Прямые контракты и стандарты раскрытия информации о бенефициарах: Минэкономики о новых правилах закупок

Украина разрешила закупать критическое оборудование по прямым договорам и усилила режим проверки конечных владельцев бизнеса.

Рада включила в повестку дня сессии законопроект о новых правилах судопроизводства в период военного положения

Меньше заседаний — больше письменных решений: депутаты предлагают радикально изменить формат судов в период военного положения.

Вопросы о Крыме и связях мужа с нардепом: ВСП отложил рассмотрение кандидатуры Татьяны Лавренюк

После вопросов о имуществе и поездках в Крым ВСП объявил перерыв в рассмотрении кандидатуры Лавренюк.

Более 30 млрд грн «отмыто» через дропов: Госфинмониторинг раскрыл масштабы преступных схем

Только за пять месяцев с проанализированных банковских счетов сумма «грязных» операций достигла 30,81 миллиарда гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]