Умеров сообщил о завершении встречи в США: первые подробности

Рустем Умеров заявил, что по итогам консультаций уже доложил Президенту Украины.

Фото: Facebook / Рустем Умеров

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинская делегация завершила встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Он заявил, что по итогам консультаций уже доложил Президенту Украины.

«Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время», — добавил Умеров.

Напомним, 19 декабря Умеров заявил, что вместе с начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым начинает встречу с представителями США и Европы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.