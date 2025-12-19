Умеров сообщил об очередном раунде консультаций с США, также привлечены представители Европы

Рустем Умеров заявил, что к этому формату по приглашению американской стороны также привлечены европейские партнеры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что 19 декабря в США вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым они начали очередной раунд консультаций с американской стороной.

Он подчеркнул, что к этому формату, по приглашению американской стороны, также привлечены европейские партнеры.

«Благодарим США за координацию, которая позволяет сохранять общее видение и двигаться согласованно.

Настроены конструктивно. Уже провели предварительные консультации с европейскими коллегами и готовимся к дальнейшим разговорам с американской стороной», — сказал он.

Умеров добавил, что по итогам консультаций будет представлен доклад Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Действуем четко в соответствии с определенными Президентом приоритетами: безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и в долгосрочной перспективе», — отметил он.

