Умєров повідомив про черговий раунд консультацій з США, також залучені представники Європи

17:41, 19 грудня 2025
Рустем Умєров заявив, що до цього формату, на запрошення американської сторони, залучені також європейські партнери.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що 19 грудня у США разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим розпочали черговий раунд консультацій з американською стороною.

Він підкреслив, що до цього формату, на запрошення американської сторони, залучені також європейські партнери.

«Дякуємо США за координацію, яка дозволяє зберігати спільне бачення та рухатися узгоджено.

Налаштовані конструктивно. Уже провели попередні консультації з європейськими колегами та готуємося до подальших розмов з американською стороною», - сказав він.

Умєром додав, що за підсумками консультацій буде доповідь Президенту України Володимиру Зеленському.

«Діємо чітко відповідно до визначених Президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково», - зазначив він.

