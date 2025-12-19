Умєров повідомив про черговий раунд консультацій з США, також залучені представники Європи

Рустем Умєров заявив, що до цього формату, на запрошення американської сторони, залучені також європейські партнери.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що 19 грудня у США разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим розпочали черговий раунд консультацій з американською стороною.

«Дякуємо США за координацію, яка дозволяє зберігати спільне бачення та рухатися узгоджено.

Налаштовані конструктивно. Уже провели попередні консультації з європейськими колегами та готуємося до подальших розмов з американською стороною», - сказав він.

Умєром додав, що за підсумками консультацій буде доповідь Президенту України Володимиру Зеленському.

«Діємо чітко відповідно до визначених Президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково», - зазначив він.

