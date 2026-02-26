  1. В Україні

Підручники для шкіл видаватимуть за новими правилами — що вирішив уряд

19:36, 26 лютого 2026
Підручники плануватимуть на кілька років наперед і тестуватимуть перед масовим друком.
Уряд вніс зміни до Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, а також до Порядку використання коштів державного бюджету на загальнодержавні заходи у сфері освіти. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Рішенням передбачено перехід на дворічний цикл підготовки підручників і посібників, що видаються за кошти держбюджету. Такий підхід має забезпечити системніше планування, стабільність видань і підвищення якості навчальних матеріалів.

Крім того, Міністерство освіти і науки України отримало право оприлюднювати перелік підручників і посібників, у яких є потреба, не лише на наступний навчальний рік, а й на подальші роки. Це дозволить завчасно формувати державне замовлення та прогнозувати видатки.

Документ також передбачає проведення повноцінної річної апробації підручників і посібників безпосередньо в умовах освітнього процесу. Такий механізм дасть змогу оцінити ефективність матеріалів до їх масового друку.

Окремо вдосконалено механізм відбору та доставки підручників для осіб з особливими освітніми потребами. Запроваджується конкурсний відбір підручників (крім електронних) і посібників із використанням інформаційних автоматизованих систем.

Також уточнено напрями спрямування бюджетних коштів на видання та доставку підручників і посібників для учнів і педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

