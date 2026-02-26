  1. В Украине

Учебники для школ будут издаваться по новым правилам — что решило правительство

19:36, 26 февраля 2026
Учебники будут планировать на несколько лет вперед и тестировать перед массовой печатью.
Правительство внесло изменения в Порядок обеспечения учебниками и пособиями соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников, а также в Порядок использования средств государственного бюджета на общегосударственные мероприятия в сфере образования. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Решением предусмотрен переход на двухлетний цикл подготовки учебников и пособий, издаваемых за счет государственного бюджета. Такой подход должен обеспечить более системное планирование, стабильность изданий и повышение качества учебных материалов.

Кроме того, Министерство образования и науки Украины получило право обнародовать перечень учебников и пособий, в которых есть потребность, не только на следующий учебный год, но и на последующие годы. Это позволит заблаговременно формировать государственный заказ и прогнозировать расходы.

Документ также предусматривает проведение полноценной годовой апробации учебников и пособий непосредственно в условиях образовательного процесса. Такой механизм позволит оценить эффективность материалов до их массовой печати.

Отдельно усовершенствован механизм отбора и доставки учебников для лиц с особыми образовательными потребностями. Вводится конкурсный отбор учебников (кроме электронных) и пособий с использованием информационных автоматизированных систем.

Также уточнены направления использования бюджетных средств на издание и доставку учебников и пособий для учащихся и педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Кабинет Министров Украины школа

Лента новостей

Блоги
Публикации
