Як можна обміняти посвідку на тимчасове проживання в Україні — роз’яснення

07:54, 20 грудня 2025
Якщо до закінчення строку дії посвідки лишилося менш як 15 робочих днів, подання документів для її обміну здійснюється лише до територіального органу чи підрозділу ДМС.
Фото: facebook.com/dp.dmsu
Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, що у разі закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання документи для її обміну можуть бути подані не пізніше ніж протягом останнього дня строку її дії.

«Якщо до закінчення строку дії посвідки лишилося менш як 15 робочих днів, подання документів для її обміну здійснюється лише до територіального органу чи підрозділу ДМС. При цьому територіальним органом чи підрозділом ДМС здійснюється в установленому законодавством порядку продовження строку тимчасового проживання іноземця або особи без громадянства на період, необхідний для розгляду такої заяви.

Посвідка на тимчасове проживання, що підлягає обміну, після приймання документів повертається особі та здається нею під час отримання нової посвідки», - заявили у відомстві.

Одночасно міграційна служба звертає увагу на те, що посвідки на тимчасове чи постійне проживання, крім тих, які оформлені громадянам РФ, строк дії яких закінчився або які підлягають обміну відповідно до законодавства після 24 лютого 2022 р., підтверджують законні підстави для тимчасового чи постійного проживання в Україні та право на в’їзд в Україну на період воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення чи скасування.

Також там додали, що іноземці або особи без громадянства, крім громадян РФ, зобов’язані в установленому законодавством порядку подати документи для обміну таких посвідок на тимчасове чи постійне проживання протягом 30 календарних днів з дня припинення або скасування воєнного стану.

міграційна служба Держміграційна служба

