  1. В Украине

Как можно обменять вид на временное проживание в Украине — разъяснение

07:54, 20 декабря 2025
Если до окончания срока действия вида осталось менее чем 15 рабочих дней, подача документов для его обмена осуществляется только в территориальный орган или подразделение ГМС.
Фото: facebook.com/dp.dmsu
Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, что в случае окончания срока действия вида на временное проживание документы для его обмена могут быть поданы не позднее последнего дня срока его действия.

«Если до окончания срока действия вида осталось менее чем 15 рабочих дней, подача документов для его обмена осуществляется только в территориальный орган или подразделение ГМС. При этом территориальным органом или подразделением ГМС в установленном законодательством порядке осуществляется продление срока временного проживания иностранца или лица без гражданства на период, необходимый для рассмотрения такого заявления.

Вид на временное проживание, подлежащий обмену, после приема документов возвращается лицу и сдается им при получении нового вида», — заявили в ведомстве.

Одновременно миграционная служба обращает внимание на то, что виды на временное или постоянное проживание, кроме тех, которые оформлены гражданам РФ, срок действия которых истек или которые подлежат обмену в соответствии с законодательством после 24 февраля 2022 г., подтверждают законные основания для временного или постоянного проживания в Украине и право на въезд в Украину на период военного положения и в течение 30 календарных дней со дня его прекращения или отмены.

Также там добавили, что иностранцы или лица без гражданства, кроме граждан РФ, обязаны в установленном законодательством порядке подать документы для обмена таких видов на временное или постоянное проживание в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

миграционная служба Госмиграционная служба

