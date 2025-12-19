  1. В Україні

23:50, 19 грудня 2025
Хлопець пояснив, що взяв пістолет із сейфа вдома без дозволу дорослих.
У Трускавці поліція виявила у школяра пневматичний пістолет
У Трускавці інспекторка сектору Служби освітньої безпеки Дрогобицького районного відділу поліції виявила у десятикласника предмет, схожий на пневматичний пістолет. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Інцидент стався в одному з навчальному закладі міста. Як зазначають правоохоронці, внаслідок події ніхто не постраждав. Підліток приніс предмет до школи, аби похизуватися ним перед однокласниками.

Неповнолітнього опитали у присутності матері. Хлопець пояснив, що взяв пістолет із сейфа вдома без дозволу дорослих.

На матір підлітка складено адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали скеровано на розгляд суду.

Пістолет правоохоронці вилучили.

поліція Львів діти зброя школа

