В Трускавце полиция обнаружила у школьника пневматический пистолет

В Трускавце инспектор сектора Службы образовательной безопасности Дрогобычского районного отдела полиции обнаружила у десятиклассника предмет, похожий на пневматический пистолет. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Инцидент произошел в одном из учебных заведений города. Как отмечают правоохранители, в результате происшествия никто не пострадал. Подросток принес предмет в школу, чтобы похвастаться им перед одноклассниками.

Несовершеннолетнего опросили в присутствии матери. Парень пояснил, что взял пистолет из сейфа дома без разрешения взрослых.

На мать подростка составлен административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы направлены на рассмотрение суда.

Пистолет правоохранители изъяли.

