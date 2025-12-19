Кабмін вніс у Раду законопроєкт про розширення повноважень селищних ТЦК

Селищним ТЦК планують надати повноваження щодо ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт 14320, який стосується удосконалення діяльності органів військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Уряд пропонує внести зміни одразу до низки законодавчих актів, зокрема Кодексу законів про працю України, законів «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», а також до закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Законопроєктом передбачається надати селищним територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, які утворюються на базі відокремлених відділів районних ТЦК, статус органів, які забезпечують виконання громадянами України військового обов’язку.

Крім того, документом пропонується надання селищним ТЦК відповідних повноважень (на рівні районних, міських центрів), у тому числі щодо ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.