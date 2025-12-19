Кабмин внес в Раду законопроект о расширении полномочий поселковых ТЦК

Поселковым ТЦК планируют предоставить полномочия по ведению Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14320, который касается усовершенствования деятельности органов военного управления, обеспечивающих выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Правительство предлагает внести изменения сразу в ряд законодательных актов, в частности в Кодекс законов о труде Украины, законы «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О правовом режиме военного положения», «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей», а также в закон «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов».

Законопроектом предусматривается предоставить поселковым территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, которые создаются на базе обособленных подразделений районных ТЦК, статус органов, обеспечивающих выполнение гражданами Украины воинской обязанности.

Кроме того, документом предлагается наделить поселковые ТЦК соответствующими полномочиями (на уровне районных и городских центров), в том числе в части ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.