Єдиний внесок без плутанини: до кого звертатися роботодавцям — Пенсійний фонд чи Податкова
Роботодавці в Україні часто стикаються з плутаниною: до кого звертатися з питаннями щодо єдиного соціального внеску — до Пенсійного фонду України чи Державної податкової служби. У Головному управлінні ДПС у Полтавській області пояснили, як правильно розмежувати повноваження двох органів і уникнути помилок у звітності.
Коли звертатися до Пенсійного фонду України
Якщо питання стосується заповнення персональних даних працівників у додатках Д1–Д6, роботодавцям радять звертатися саме до Пенсійного фонду України.
ПФУ веде Реєстр застрахованих осіб і контролює достовірність персоніфікованих відомостей, які туди подаються. Саме тому він надає консультації щодо правильного заповнення таких додатків:
- Д1
- Д2
- Д3
- Д5
- Д6
Ці форми містять індивідуальні дані про застрахованих осіб, і помилки в них можуть вплинути на страховий стаж та соціальні виплати працівників.
Питання нарахування і сплати ЄСВ — до ДПС
Натомість, якщо роботодавця цікавлять питання нарахування, сплати ЄСВ або подання Розрахунку в цілому, необхідно звертатися до Державної податкової служби України.
ДПС здійснює контроль за:
- обліком єдиного внеску в розрізі страхувальників (роботодавців);
- правильністю нарахування та своєчасністю сплати ЄСВ.
Що варто знати про законодавчу базу
Правила нарахування, сплати та обліку єдиного соціального внеску визначає Закон України від 8.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Для системного обліку як роботодавців, так і працівників в Україні створено Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування. Його завдання — збір, накопичення, зберігання та автоматизована обробка інформації:
- про сплату ЄСВ;
- про право застрахованих осіб на соціальні виплати;
- про нарахування та облік таких виплат.
Два реєстри — дві функції
Державний реєстр складається з двох частин:
- Реєстр страхувальників — база даних про роботодавців, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок.
- Реєстр застрахованих осіб — база даних про фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
Роботодавець (страхувальник) — це особа, яка відповідно до законодавства сплачує ЄСВ.
Застрахована особа — це працівник, за якого сплачують або сплачували внесок.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.