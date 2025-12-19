Єдиний внесок без плутанини: до кого звертатися роботодавцям — Пенсійний фонд чи Податкова

Податкова та Пенсійний фонд мають різні повноваження — розповідаємо, як не помилитися зі зверненням.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Роботодавці в Україні часто стикаються з плутаниною: до кого звертатися з питаннями щодо єдиного соціального внеску — до Пенсійного фонду України чи Державної податкової служби. У Головному управлінні ДПС у Полтавській області пояснили, як правильно розмежувати повноваження двох органів і уникнути помилок у звітності.

Коли звертатися до Пенсійного фонду України

Якщо питання стосується заповнення персональних даних працівників у додатках Д1–Д6, роботодавцям радять звертатися саме до Пенсійного фонду України.

ПФУ веде Реєстр застрахованих осіб і контролює достовірність персоніфікованих відомостей, які туди подаються. Саме тому він надає консультації щодо правильного заповнення таких додатків:

Д1

Д2

Д3

Д5

Д6

Ці форми містять індивідуальні дані про застрахованих осіб, і помилки в них можуть вплинути на страховий стаж та соціальні виплати працівників.

Питання нарахування і сплати ЄСВ — до ДПС

Натомість, якщо роботодавця цікавлять питання нарахування, сплати ЄСВ або подання Розрахунку в цілому, необхідно звертатися до Державної податкової служби України.

ДПС здійснює контроль за:

обліком єдиного внеску в розрізі страхувальників (роботодавців);

правильністю нарахування та своєчасністю сплати ЄСВ.

Що варто знати про законодавчу базу

Правила нарахування, сплати та обліку єдиного соціального внеску визначає Закон України від 8.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Для системного обліку як роботодавців, так і працівників в Україні створено Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування. Його завдання — збір, накопичення, зберігання та автоматизована обробка інформації:

про сплату ЄСВ;

про право застрахованих осіб на соціальні виплати;

про нарахування та облік таких виплат.

Два реєстри — дві функції

Державний реєстр складається з двох частин:

Реєстр страхувальників — база даних про роботодавців, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок.

Реєстр застрахованих осіб — база даних про фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Роботодавець (страхувальник) — це особа, яка відповідно до законодавства сплачує ЄСВ.

Застрахована особа — це працівник, за якого сплачують або сплачували внесок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.