Единый взнос без путаницы: к кому обращаться работодателям — Пенсионный фонд или Налоговая

22:54, 19 декабря 2025
Налоговая и Пенсионный фонд имеют разные полномочия — рассказываем, как не ошибиться с обращением.
Работодатели в Украине часто сталкиваются с путаницей: к кому обращаться с вопросами относительно единого социального взноса — в Пенсионный фонд Украины или в Государственную налоговую службу. В Главном управлении ГНС в Полтавской области разъяснили, как правильно разграничить полномочия двух органов и избежать ошибок в отчетности.

Когда обращаться в Пенсионный фонд Украины

Если вопрос касается заполнения персональных данных работников в приложениях Д1–Д6, работодателям рекомендуют обращаться именно в Пенсионный фонд Украины.

ПФУ ведет Реестр застрахованных лиц и контролирует достоверность персонифицированных сведений, которые туда подаются. Именно поэтому он предоставляет консультации по правильному заполнению таких приложений:

  • Д1
  • Д2
  • Д3
  • Д5
  • Д6

Эти формы содержат индивидуальные данные о застрахованных лицах, и ошибки в них могут повлиять на страховой стаж и социальные выплаты работников.

Вопросы начисления и уплаты ЕСВ — в ГНС

В то же время, если работодателя интересуют вопросы начисления, уплаты ЕСВ или подачи Расчета в целом, необходимо обращаться в Государственную налоговую службу Украины.

ГНС осуществляет контроль за:

  • учетом единого взноса в разрезе страхователей (работодателей);
  • правильностью начисления и своевременностью уплаты ЕСВ.

Что стоит знать о законодательной базе

Правила начисления, уплаты и учета единого социального взноса определяет Закон Украины от 8.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Для системного учета как работодателей, так и работников в Украине создан Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования. Его задача — сбор, накопление, хранение и автоматизированная обработка информации:

  • о уплате ЕСВ;
  • о праве застрахованных лиц на получение социальных выплат;
  • о начислении и учете таких выплат.

Два реестра — две функции

Государственный реестр состоит из двух частей:

  • Реестр страхователей — база данных о работодателях, которые обязаны уплачивать единый взнос.
  • Реестр застрахованных лиц — база данных о физических лицах, которые подлежат общеобязательному государственному социальному страхованию.

Работодатель (страхователь) — это лицо, которое в соответствии с законодательством уплачивает ЕСВ.

Застрахованное лицо — это работник, за которого уплачивают или уплачивали взнос.

