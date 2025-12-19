Единый взнос без путаницы: к кому обращаться работодателям — Пенсионный фонд или Налоговая
Работодатели в Украине часто сталкиваются с путаницей: к кому обращаться с вопросами относительно единого социального взноса — в Пенсионный фонд Украины или в Государственную налоговую службу. В Главном управлении ГНС в Полтавской области разъяснили, как правильно разграничить полномочия двух органов и избежать ошибок в отчетности.
Когда обращаться в Пенсионный фонд Украины
Если вопрос касается заполнения персональных данных работников в приложениях Д1–Д6, работодателям рекомендуют обращаться именно в Пенсионный фонд Украины.
ПФУ ведет Реестр застрахованных лиц и контролирует достоверность персонифицированных сведений, которые туда подаются. Именно поэтому он предоставляет консультации по правильному заполнению таких приложений:
- Д1
- Д2
- Д3
- Д5
- Д6
Эти формы содержат индивидуальные данные о застрахованных лицах, и ошибки в них могут повлиять на страховой стаж и социальные выплаты работников.
Вопросы начисления и уплаты ЕСВ — в ГНС
В то же время, если работодателя интересуют вопросы начисления, уплаты ЕСВ или подачи Расчета в целом, необходимо обращаться в Государственную налоговую службу Украины.
ГНС осуществляет контроль за:
- учетом единого взноса в разрезе страхователей (работодателей);
- правильностью начисления и своевременностью уплаты ЕСВ.
Что стоит знать о законодательной базе
Правила начисления, уплаты и учета единого социального взноса определяет Закон Украины от 8.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
Для системного учета как работодателей, так и работников в Украине создан Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования. Его задача — сбор, накопление, хранение и автоматизированная обработка информации:
- о уплате ЕСВ;
- о праве застрахованных лиц на получение социальных выплат;
- о начислении и учете таких выплат.
Два реестра — две функции
Государственный реестр состоит из двух частей:
- Реестр страхователей — база данных о работодателях, которые обязаны уплачивать единый взнос.
- Реестр застрахованных лиц — база данных о физических лицах, которые подлежат общеобязательному государственному социальному страхованию.
Работодатель (страхователь) — это лицо, которое в соответствии с законодательством уплачивает ЕСВ.
Застрахованное лицо — это работник, за которого уплачивают или уплачивали взнос.
