У Києві поліція притягнула до відповідальності батьків підлітків за бійку в школі

07:00, 20 грудня 2025
Відео інциденту виявили у соціальних мережах.
Ювенальні поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності батьків двох підлітків, які влаштували бійку в одній зі шкіл Солом’янського району Києва. Про це повідомили у поліції.

Правоохоронці зазначають, що відео інциденту було виявлено у соціальних мережах. Для з’ясування всіх обставин події до навчального закладу прибули ювенальні інспектори Солом’янського управління поліції.

Встановлено, що конфлікт стався напередодні, 17 грудня. У бійці брали участь учениця 9 класу та двоє семикласників. Спочатку між школярами виникла словесна сварка, яка згодом переросла у фізичну сутичку. Втім, викладач оперативно втрутився та припинив конфлікт.

За результатами перевірки ювенальні інспектори склали відносно батьків обох хлопців адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Санкція статті передбачає накладення штрафу.

Крім того, зі школярами та їхніми батьками проведено профілактичні бесіди з метою недопущення подібних інцидентів у майбутньому.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

