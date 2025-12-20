В Киеве полиция привлекла к ответственности родителей подростков за драку в школе

Видео инцидента обнаружили в социальных сетях.

Ювенальные полицейские привлекли к административной ответственности родителей двух подростков, которые устроили драку в одной из школ Соломенского района Киева. Об этом сообщили в полиции.

Правоохранители отмечают, что видео инцидента было обнаружено в социальных сетях. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в учебное заведение прибыли ювенальные инспекторы Соломенского управления полиции.

Установлено, что конфликт произошел накануне, 17 декабря. В драке участвовали ученица 9 класса и двое семиклассников. Сначала между школьниками возникла словесная ссора, которая впоследствии переросла в физическую потасовку. Впрочем, преподаватель оперативно вмешался и прекратил конфликт.

По результатам проверки ювенальные инспекторы составили в отношении родителей обоих мальчиков административные материалы по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа.

Кроме того, со школьниками и их родителями проведены профилактические беседы с целью недопущения подобных инцидентов в будущем.

