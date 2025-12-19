  1. В Україні

Що тепер мають писати на посуді й упаковці для їжі: нові правила маркування

22:36, 19 грудня 2025
Новий закон зобов’язує виробників і продавців чітко зазначати, чи безпечні матеріали для контакту з харчовими продуктами.
В Україні запроваджено нові обов’язкові вимоги до маркування матеріалів і предметів, які контактують із харчовими продуктами. Йдеться про упаковку, посуд, кухонне приладдя та інші вироби, безпечність яких безпосередньо впливає на здоров’я споживачів.

Відповідні норми передбачені Законом «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами», який уже набув чинності.

Що тепер обов’язково має бути зазначено на упаковці

Згідно з новими вимогами, усі матеріали та предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами, повинні супроводжуватися чіткою та зрозумілою інформацією. Зокрема, маркування має містити:

  • позначення «для контакту з харчовими продуктами» або відповідний міжнародно визнаний графічний знак;
  • спеціальні інструкції щодо безпечного використання — у разі, якщо вони необхідні;
  • назву та адресу виробника або оператора ринку;
  • маркування, що забезпечує простежуваність продукції;
  • для так званих активних матеріалів — інформацію про дозволене використання та речовини, які можуть вивільнятися під час контакту з їжею.

Окрема увага — безпеці споживачів

Закон також передбачає додаткові попередження для випадків, коли частини матеріалів не призначені для споживання. У таких ситуаціях обов’язковим є чітке маркування «Не їсти!», щоб уникнути помилкового використання, особливо дітьми.

Маркування має бути виконане державною мовою, бути легко читабельним і нанесеним у спосіб, який унеможливлює його видалення. У роздрібній торгівлі дозволяється розміщувати інформацію безпосередньо на упаковці, етикетці або поруч із товаром — у полі зору покупця.

Що це означає для ринку

З одного боку, нові правила підвищують рівень захисту прав споживачів і прозорість інформації про продукцію. З іншого — бізнес зобов’язаний переглянути підходи до маркування та привести продукцію у відповідність до законодавства, аби уникнути порушень і санкцій.

У Держпродспоживслужбі наголошують: впровадження цих норм — важливий крок до посилення контролю за безпечністю харчових продуктів і матеріалів, що з ними контактують, а також до гармонізації українських стандартів із європейськими.

Держпродспоживслужба продукти

