  1. В Украине

Что теперь должны писать на посуде и упаковке для еды: новые правила маркировки

22:36, 19 декабря 2025
Новый закон обязывает производителей и продавцов четко указывать, безопасны ли материалы для контакта с пищевыми продуктами.
В Украине введены новые обязательные требования к маркировке материалов и предметов, которые контактируют с пищевыми продуктами. Речь идет об упаковке, посуде, кухонной утвари и других изделиях, безопасность которых напрямую влияет на здоровье потребителей.

Соответствующие нормы предусмотрены Законом «О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами», который уже вступил в силу.

Что теперь обязательно должно быть указано на упаковке

Согласно новым требованиям, все материалы и предметы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, должны сопровождаться четкой и понятной информацией. В частности, маркировка должна содержать:

  • обозначение «для контакта с пищевыми продуктами» или соответствующий международно признанный графический знак;
  • специальные инструкции по безопасному использованию — в случае, если они необходимы;
  • наименование и адрес производителя или оператора рынка;
  • маркировку, обеспечивающую прослеживаемость продукции;
  • для так называемых активных материалов — информацию о разрешенном использовании и веществах, которые могут высвобождаться при контакте с пищей.

Отдельное внимание — безопасности потребителей

Закон также предусматривает дополнительные предупреждения для случаев, когда части материалов не предназначены для употребления. В таких ситуациях обязательной является четкая маркировка «Не есть!», чтобы избежать ошибочного использования, особенно детьми.

Маркировка должна быть выполнена на государственном языке, быть легко читаемой и нанесенной способом, который исключает ее удаление. В розничной торговле допускается размещение информации непосредственно на упаковке, этикетке или рядом с товаром — в поле зрения покупателя.

Что это означает для рынка

С одной стороны, новые правила повышают уровень защиты прав потребителей и прозрачность информации о продукции. С другой — бизнес обязан пересмотреть подходы к маркировке и привести продукцию в соответствие с законодательством, чтобы избежать нарушений и санкций.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают: внедрение этих норм — важный шаг к усилению контроля за безопасностью пищевых продуктов и материалов, которые с ними контактируют, а также к гармонизации украинских стандартов с европейскими.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпродпотребслужба продукты

