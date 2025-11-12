Новий закон про харчову упаковку: що зміниться для бізнесу та споживачів з 19 листопада

В Україні почнуть діяти європейські стандарти безпечності пакування, які зобов’яжуть виробників контролювати якість матеріалів і захистять споживачів від шкідливих речовин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 19 листопада 2025 року в Україні набирає чинності Закон №2718-IX «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами».

Документ гармонізує українські норми із законодавством ЄС і встановлює сучасні вимоги до безпечності упаковки, посуду, тари, кришок та обладнання, що використовується у харчовій промисловості.

Що змінюється

Вперше на законодавчому рівні визначено чіткі критерії безпечності пакувальних матеріалів. Упаковка, що контактує з продуктами, не повинна виділяти шкідливих речовин, сторонніх запахів чи впливати на якість їжі.

Закон зобов’язує виробників і імпортерів:

впровадити належну виробничу практику (GMP);

декларувати відповідність матеріалів установленим вимогам;

контролювати міграцію хімічних речовин із упаковки у продукти;

проводити наукову оцінку ризиків;

забезпечувати правильне маркування пакування.

Перехідний період

Матеріали, виготовлені до 19 листопада 2025 року, залишатимуться в обігу до завершення строку їх придатності.

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук пояснив: «Бізнес матиме час для планової заміни упаковки, а споживачі — поступовий перехід на безпечні матеріали. Це рішення дозволить уникнути дефіциту пакувальних матеріалів і водночас забезпечить дотримання вимог безпеки».

Навіщо це потрібно

Мета закону — захист здоров’я споживачів і підвищення якості українських товарів до рівня Європейського Союзу. Нові норми гарантують, що кожна упаковка, у якій зберігаються продукти, є безпечна для людини та довкілля.

Завдяки цьому українські виробники зможуть виходити на європейські ринки з продукцією, що відповідає міжнародним вимогам якості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.