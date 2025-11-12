Новий закон про харчову упаковку: що зміниться для бізнесу та споживачів з 19 листопада
З 19 листопада 2025 року в Україні набирає чинності Закон №2718-IX «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами».
Документ гармонізує українські норми із законодавством ЄС і встановлює сучасні вимоги до безпечності упаковки, посуду, тари, кришок та обладнання, що використовується у харчовій промисловості.
Що змінюється
Вперше на законодавчому рівні визначено чіткі критерії безпечності пакувальних матеріалів. Упаковка, що контактує з продуктами, не повинна виділяти шкідливих речовин, сторонніх запахів чи впливати на якість їжі.
Закон зобов’язує виробників і імпортерів:
- впровадити належну виробничу практику (GMP);
- декларувати відповідність матеріалів установленим вимогам;
- контролювати міграцію хімічних речовин із упаковки у продукти;
- проводити наукову оцінку ризиків;
- забезпечувати правильне маркування пакування.
Перехідний період
Матеріали, виготовлені до 19 листопада 2025 року, залишатимуться в обігу до завершення строку їх придатності.
Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук пояснив: «Бізнес матиме час для планової заміни упаковки, а споживачі — поступовий перехід на безпечні матеріали. Це рішення дозволить уникнути дефіциту пакувальних матеріалів і водночас забезпечить дотримання вимог безпеки».
Навіщо це потрібно
Мета закону — захист здоров’я споживачів і підвищення якості українських товарів до рівня Європейського Союзу. Нові норми гарантують, що кожна упаковка, у якій зберігаються продукти, є безпечна для людини та довкілля.
Завдяки цьому українські виробники зможуть виходити на європейські ринки з продукцією, що відповідає міжнародним вимогам якості.
