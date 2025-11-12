Новый закон о пищевой упаковке: что изменится для бизнеса и потребителей с 19 ноября
С 19 ноября 2025 года в Украине вступает в силу Закон №2718-IX «О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».
Документ гармонизирует украинские нормы с законодательством ЕС и устанавливает современные требования к безопасности упаковки, посуды, тары, крышек и оборудования, используемого в пищевой промышленности.
Что меняется
Впервые на законодательном уровне определены четкие критерии безопасности упаковочных материалов. Упаковка, контактирующая с продуктами, не должна выделять вредных веществ, посторонних запахов или влиять на качество пищи.
Закон обязывает производителей и импортеров:
- внедрить надлежащую производственную практику (GMP);
- декларировать соответствие материалов установленным требованиям;
- контролировать миграцию химических веществ из упаковки в продукты;
- проводить научную оценку рисков;
- обеспечивать правильную маркировку упаковки.
Переходный период
Материалы, изготовленные до 19 ноября 2025 года, останутся в обращении до окончания срока их годности.
Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук объяснил: «Бизнес получит время для плановой замены упаковки, а потребители — постепенный переход на безопасные материалы. Это решение позволит избежать дефицита упаковочных материалов и одновременно обеспечить соблюдение требований безопасности».
Зачем это нужно
Цель закона — защита здоровья потребителей и повышение качества украинских товаров до уровня Европейского Союза. Новые нормы гарантируют, что каждая упаковка, в которой хранятся продукты, безопасна для человека и окружающей среды.
Благодаря этому украинские производители смогут выходить на европейские рынки с продукцией, соответствующей международным требованиям качества.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.