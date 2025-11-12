Новый закон о пищевой упаковке: что изменится для бизнеса и потребителей с 19 ноября

В Украине начнут действовать европейские стандарты безопасности упаковки, которые обяжут производителей контролировать качество материалов и защитят потребителей от вредных веществ.

С 19 ноября 2025 года в Украине вступает в силу Закон №2718-IX «О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».

Документ гармонизирует украинские нормы с законодательством ЕС и устанавливает современные требования к безопасности упаковки, посуды, тары, крышек и оборудования, используемого в пищевой промышленности.

Что меняется

Впервые на законодательном уровне определены четкие критерии безопасности упаковочных материалов. Упаковка, контактирующая с продуктами, не должна выделять вредных веществ, посторонних запахов или влиять на качество пищи.

Закон обязывает производителей и импортеров:

внедрить надлежащую производственную практику (GMP);

декларировать соответствие материалов установленным требованиям;

контролировать миграцию химических веществ из упаковки в продукты;

проводить научную оценку рисков;

обеспечивать правильную маркировку упаковки.

Переходный период

Материалы, изготовленные до 19 ноября 2025 года, останутся в обращении до окончания срока их годности.

Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук объяснил: «Бизнес получит время для плановой замены упаковки, а потребители — постепенный переход на безопасные материалы. Это решение позволит избежать дефицита упаковочных материалов и одновременно обеспечить соблюдение требований безопасности».

Зачем это нужно

Цель закона — защита здоровья потребителей и повышение качества украинских товаров до уровня Европейского Союза. Новые нормы гарантируют, что каждая упаковка, в которой хранятся продукты, безопасна для человека и окружающей среды.

Благодаря этому украинские производители смогут выходить на европейские рынки с продукцией, соответствующей международным требованиям качества.

