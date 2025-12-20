  1. В Україні

Кабмін терміново ліквідовує наслідки удару по мосту на Одещині, ціни на пальне не зростатимуть — Свириденко

08:12, 20 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Юлія Свириденко повідомила, що регіон забезпечений усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності.
Кабмін терміново ліквідовує наслідки удару по мосту на Одещині, ціни на пальне не зростатимуть — Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів терміново ліквідовує наслідки російського удару по основному мосту, який з'єднує Одесу та Ізмаїл. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

За її словами, першочерговим завданням є забезпечення альтернативного транспортного сполучення між частинами Одеської області. До робіт залучені всі профільні служби. Уряд також координує дії з міжнародними партнерами.

«Регіон забезпечений усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності. Цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде. Забезпечуємо стабільну роботу банківської та платіжної систем», — наголосила прем'єрка.

Свириденко також повідомила, що уряд спрощує умови пасажирських перевезень, насамперед автобусного сполучення, паралельно розширюючи можливості залізничного транспорту. Особливу увагу при цьому приділяють створенню умов для безперервної роботи бізнесу.

«Віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба визначений відповідальним в Уряді за координацію всіх відповідних дій», — заявила вона.

Нагадаємо, 19 грудня трасою М-15 Одеса — Рені припинили рух вантажного транспорту після масованих російських ударів по мосту через Дністер біля села Маяки. В Одеській області також призупинено пропуск на українсько-молдовській ділянці державного кордону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Борг існує, але стягнення заблоковане: на Дніпропетровщині чоловік переграв своїх кредиторів у суді

Хоча боргові зобов’язання залишилися чинними, але стягувачі втратили право вимоги: юридичні нюанси змінили долю старого кредиту.

Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]