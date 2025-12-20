Кабмін терміново ліквідовує наслідки удару по мосту на Одещині, ціни на пальне не зростатимуть — Свириденко

Юлія Свириденко повідомила, що регіон забезпечений усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності.

Кабінет Міністрів терміново ліквідовує наслідки російського удару по основному мосту, який з'єднує Одесу та Ізмаїл. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

За її словами, першочерговим завданням є забезпечення альтернативного транспортного сполучення між частинами Одеської області. До робіт залучені всі профільні служби. Уряд також координує дії з міжнародними партнерами.

«Регіон забезпечений усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності. Цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде. Забезпечуємо стабільну роботу банківської та платіжної систем», — наголосила прем'єрка.

Свириденко також повідомила, що уряд спрощує умови пасажирських перевезень, насамперед автобусного сполучення, паралельно розширюючи можливості залізничного транспорту. Особливу увагу при цьому приділяють створенню умов для безперервної роботи бізнесу.

«Віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба визначений відповідальним в Уряді за координацію всіх відповідних дій», — заявила вона.

Нагадаємо, 19 грудня трасою М-15 Одеса — Рені припинили рух вантажного транспорту після масованих російських ударів по мосту через Дністер біля села Маяки. В Одеській області також призупинено пропуск на українсько-молдовській ділянці державного кордону.

