Кабмин срочно ликвидирует последствия удара по мосту в Одесской области, цены на топливо не вырастут — Свириденко

Юлия Свириденко сообщила, что регион обеспечен всеми необходимыми ресурсами для сохранения гуманитарной стабильности.

Кабинет Министров срочно ликвидирует последствия российского удара по основному мосту, который соединяет Одессу и Измаил. Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

По ее словам, первоочередной задачей является обеспечение альтернативного транспортного сообщения между частями Одесской области. К работам привлечены все профильные службы. Правительство также координирует действия с международными партнерами.

«Регион обеспечен всеми необходимыми ресурсами для сохранения гуманитарной стабильности. Ценовых колебаний, в частности роста стоимости топлива, не будет. Обеспечиваем стабильную работу банковской и платежной системы», — подчеркнула премьер-министр.

Свириденко также сообщила, что правительство упрощает условия пассажирских перевозок, прежде всего автобусного сообщения, параллельно расширяя возможности железнодорожного транспорта. Особое внимание при этом уделяется созданию условий для бесперебойной работы бизнеса.

«Вице-премьер-министр Алексей Кулеба определен ответственным в Правительстве за координацию всех соответствующих действий», — заявила она.

Напомним, 19 декабря по трассе М-15 Одесса — Рени было прекращено движение грузового транспорта после массированных российских ударов по мосту через Днестр возле села Маяки. В Одесской области также приостановлен пропуск на украинско-молдавском участке государственной границы.

