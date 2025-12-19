В Одесской области ограничили движение авто через поселок Маяки после атаки РФ
Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области ограничила движение транспорта через поселок Маяки. Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.
Накануне российский дрон попал в местный мост.
Отмечается, что ограничено движение транспорта на автомобильной дороге М-15 (от дорожной станции патрульной полиции «Два Столба» в направлении поселка Маяки).
Объезд транспорта осуществляется по автодороге М-16 (в направлении населенного пункта Кучурганы).
Также перекрыт съезд с автодороги М-05 Киев—Одесса (транспортная развязка в направлении дорожной станции патрульной полиции «Два Столба»).
Ограничено движение транспорта от села Сафьяны (выезд из города Измаил, в направлении поселка Маяки).
«Учтите указанную информацию при планировании маршрута движения. О возобновлении движения мы сообщим», — добавили в полиции.
Напомним, что вечером 18 декабря россияне дроном атаковали мост возле села Маяки. Беспилотник попал в автомобиль, в котором ехала женщина с детьми. В результате атаки женщина погибла, дети тяжело ранены.
