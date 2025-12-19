В Одесской области ограничили движение авто через поселок Маяки после атаки РФ

Ограничено движение транспорта на автомобильной дороге М-15 — от дорожной станции патрульной полиции «Два Столба» в направлении поселка Маяки.

Фото: 24tv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области ограничила движение транспорта через поселок Маяки. Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.

Накануне российский дрон попал в местный мост.

Отмечается, что ограничено движение транспорта на автомобильной дороге М-15 (от дорожной станции патрульной полиции «Два Столба» в направлении поселка Маяки).

Объезд транспорта осуществляется по автодороге М-16 (в направлении населенного пункта Кучурганы).

Также перекрыт съезд с автодороги М-05 Киев—Одесса (транспортная развязка в направлении дорожной станции патрульной полиции «Два Столба»).

Ограничено движение транспорта от села Сафьяны (выезд из города Измаил, в направлении поселка Маяки).

«Учтите указанную информацию при планировании маршрута движения. О возобновлении движения мы сообщим», — добавили в полиции.

Напомним, что вечером 18 декабря россияне дроном атаковали мост возле села Маяки. Беспилотник попал в автомобиль, в котором ехала женщина с детьми. В результате атаки женщина погибла, дети тяжело ранены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.