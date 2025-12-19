На Одещині обмежили рух авто через селище Маяки після атаки РФ

Обмежений рух транспорту на автомобільній дорозі М-15 — від дорожньої станції патрульної поліції «Два Стовпи» у напрямку селища Маяки.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області обмежила рух транспорту через селище Маяки. Про це повідомила Патрульна поліція України.

Зазначається, що обмежений рух транспорту на автомобільній дорозі М-15 (від дорожньої станції патрульної поліції "Два Стовпи" у напрямку селища Маяки).

Відвід транспорту здійснюється на автодорогу М-16 (у напрямку населеного пункту Кучургани).

Також перекритий з'їзд з автодороги М-05 Київ-Одеса (транспортна розвʼязка у напрямку дорожньої станції патрульної поліції «Два Стовпи»).

Обмежений рух транспорту від села Саф'яни (виїзд з міста Ізмаїл, в напрямку селища Маяки).

«Врахуйте зазначену інформацію під час планування маршруту руху. Про відновлення руху ми повідомимо», - додали у поліції.

Нагадаємо, що ввечері 18 грудня росіяни дроном атакували міст біля селища Маяки. Безпілотник влучив в автомобіль, в якому їхала жінка з дітьми. Внаслідок атаки жінка загинула, діти важко поранені.

