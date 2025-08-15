Ставки высокие, — Трамп сделал заявление перед вылетом на Аляску

Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона на Аляску на встречу с Путиным опубликовал сообщение в своей соцсети.
"Ставки высокие!!!", - написал Трамп.
Ожидается, что вскоре он покинет Вашингтон и отправится на Аляску.
Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске.
Напомним, накануне саммита Трамп заявил, что он не думает, что удастся договориться о немедленном прекращении огня. После встречи с Путиным Трамп планирует позвонить по телефону Президенту Украины Владимиру Зеленскому для организации второй встречи.
Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.
Добавим, в ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине.
