Ставки высокие, — Трамп сделал заявление перед вылетом на Аляску

Дональд Трамп перед вылетом на Аляску сделал короткое заявление: Ставки высокие.

Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона на Аляску на встречу с Путиным опубликовал сообщение в своей соцсети.

"Ставки высокие!!!", - написал Трамп.

Ожидается, что вскоре он покинет Вашингтон и отправится на Аляску.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске.

Напомним, накануне саммита Трамп заявил, что он не думает, что удастся договориться о немедленном прекращении огня. После встречи с Путиным Трамп планирует позвонить по телефону Президенту Украины Владимиру Зеленскому для организации второй встречи.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Добавим, в ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине.

