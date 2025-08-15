Практика судів
Ставки високі, — Трамп зробив заяву перед вильотом на Аляску

14:44, 15 серпня 2025
Дональд Трамп перед вильотом на Аляску зробив коротку заяву: Ставки високі.
Президент США Дональд Трамп перед вильотом із Вашингтону на Аляску на зустріч з Путіним опублікував повідомлення у своїй соцмережі.

"Ставки високі!!!", — написав Трамп. 

Очікується, що незабаром він залишить Вашингтон та вирушить на Аляску.

Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці. 

Нагадаємо, напередодні саміту Трамп заявив, що він не думає, що вдасться домовитися про негайне припинення вогню. Після зустрічі з Путіним Трамп планує зателефонувати Президенту України Володимиру Зеленському для організації другої зустрічі.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

