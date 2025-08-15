Практика судов
  1. В Украине

Ушла из жизни судья Шевченковского райсуда Киева в отставке Тамара Васильева

14:14, 15 августа 2025
Перестало биться сердце судьи Шевченковского райсуда Киева в отставке Тамары Михайловны Васильевой.
Ушла из жизни судья Шевченковского райсуда Киева в отставке Тамара Васильева
Фото: sh.ki.court.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ушла из жизни судья Шевченковского районного суда г. Киева в отставке Васильева Тамара Михайловна. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Тамара Михайловна пришла на работу в Шевченковский районный суд г. Киева в октябре 1980 года и начала свой трудовой путь с должностей делопроизводителя, секретаря судебного заседания, помощника председателя Шевченковского районного суда г. Киева.

В 1990 году Тамара Михайловна окончила Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «правоведение».

20.10.1992 Тамара Михайловна была избрана судьей Шевченковского районного суда г. Киева, а в мае 2012 года освобождена от должности судьи в связи с отставкой.

«Тамара Михайловна была добрым и отзывчивым человеком с высоким профессиональным авторитетом, пользовалась уважением среди коллег и граждан.

Мы выражаем искренние соболезнования семье Тамары Михайловны. Она останется в наших сердцах как замечательный человек и профессионал.

Вечная память…

Прощание состоится 16.08.2025 в 10:00 возле морга Киевской больницы №1 по адресу: г. Киев, Харьковское шоссе, 121», — написали в суде.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и близким Тамары Михайловны.

Киев Шевченковский райсуд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должности судей апелляционных административных судов завершен – апелляционные суды получат 42 судей, список победителей

Самыми популярными стали апелляционные административные суды Киева, Львова и Винницы, а наименее популярными стали апелляции на востоке страны.

Минюст предлагает снимать судимость до окончания установленных УК сроков в случае содержания лица в ненадлежащих условиях

Министерство юстиции разработало поправки в Уголовный кодекс, в частности, предлагает сократить срок, после которого к осужденному может быть применено условно-досрочное освобождение, на срок содержания в ненадлежащих условиях.

Руслан Кравченко заявил о разоблачении судей Марьинского райсуда Донецкой области на изготовлении решений для уклонения от мобилизации

«Выдавали готовые копии «судебных» решений, которые позволяли уклоняться от мобилизации: Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении «подделки судебных решений и торговле правосудием» в Марьинском райсуде Донецкой области.

Галина Третьякова выступила против принудительного выселения из жилья без решения суда

По словам Третьяковой, комитет учел ее правки к законопроекту о запрете выселения из жилья без решения суда, однако на данный момент финальная редакция ко второму чтению не опубликована.

Верховная Рада планирует определить особые условия привлечения к боевым задачам и перемещения в другую местность для супругов-военнослужащих с ребенком до 14 лет

Предлагается установить, что к выполнению боевых задач исключительно по собственному согласию привлекается военнослужащий, который самостоятельно воспитывает ребенка по решению суда, а также один из супругов-военнослужащих с ребенком до 14 лет — при определенных условиях.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду