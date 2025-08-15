Ушла из жизни судья Шевченковского райсуда Киева в отставке Тамара Васильева

Перестало биться сердце судьи Шевченковского райсуда Киева в отставке Тамары Михайловны Васильевой.

Фото: sh.ki.court.gov.ua

Ушла из жизни судья Шевченковского районного суда г. Киева в отставке Васильева Тамара Михайловна. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Тамара Михайловна пришла на работу в Шевченковский районный суд г. Киева в октябре 1980 года и начала свой трудовой путь с должностей делопроизводителя, секретаря судебного заседания, помощника председателя Шевченковского районного суда г. Киева.

В 1990 году Тамара Михайловна окончила Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «правоведение».

20.10.1992 Тамара Михайловна была избрана судьей Шевченковского районного суда г. Киева, а в мае 2012 года освобождена от должности судьи в связи с отставкой.

«Тамара Михайловна была добрым и отзывчивым человеком с высоким профессиональным авторитетом, пользовалась уважением среди коллег и граждан.

Мы выражаем искренние соболезнования семье Тамары Михайловны. Она останется в наших сердцах как замечательный человек и профессионал.

Вечная память…

Прощание состоится 16.08.2025 в 10:00 возле морга Киевской больницы №1 по адресу: г. Киев, Харьковское шоссе, 121», — написали в суде.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и близким Тамары Михайловны.