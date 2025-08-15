Практика судів
Пішла з життя суддя Шевченківського райсуду Києва у відставці Тамара Васильєва

14:14, 15 серпня 2025
Перестало битися серце судді Шевченківського райсуду Києва у відставці Тамари Васильєвої.
Пішла з життя суддя Шевченківського райсуду Києва у відставці Тамара Васильєва
Фото: sh.ki.court.gov.ua
Пішла з життя суддя Шевченківського районного суду м. Києва у відставці Васильєва Тамара Михайлівна. Про це повідомила пресслужба суду.

Тамара Михайлівна прийшла на роботу до Шевченківського районного суду м. Києва в жовтні 1980 року і розпочала свій робочий шлях з посад: діловода, секретаря судового засідання, помічника голови Шевченківського районного суду м. Києва.

У 1990 році Тамара Михайлівна закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю правознавство.

20.10.1992 Тамара Михайлівна обрана суддею Шевченківського районного суду м. Києва, а в травні 2012 року її звільнено з посади судді у зв’язку з відставкою.

«Тамара Михайлівна була доброю і чуйною людиною з високим професійним авторитетом, користувалася повагою серед колег і громадян.

Ми висловлюємо щире співчуття родині Тамари Михайлівни. Вона залишиться в наших серцях як чудова людина та професіонал.

Вічна пам'ять…

Прощання відбудеться 16.08.2025 о 10.00 біля морга Київської лікарні 1 за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 121», - написали у суді.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Тамари Михайлівни.

