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В «Слузі народу» заявили, що можуть розглянути законопроект Президента про НАБУ і САП без поправок до другого читання

16:43, 28 липня 2025
Депутатка від «Слуги народу», заступниця голови антикоркомітету Олена Мошенець заявила, що «монополії на функцію процесуального нагляду не буде, і це навіть не планувалося».
В «Слузі народу» заявили, що можуть розглянути законопроект Президента про НАБУ і САП без поправок до другого читання
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Внесений до Верховної Ради законопроект 13533 Президента України Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП погоджений з усіма органами правопорядку. Це збалансований документ, який буде швидко ухвалений. Про це сказала народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови парламентського Комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець, повідомляє сайт Верховної Ради.

«Більшість парламентаріїв уже ознайомилася з документом, який подав Президент. Незважаючи на те, що в нас різні політичні погляди, загальна позиція така, що законопроект збалансований. Він погоджений з усіма органами правопорядку – САП, НАБУ, Офісом Генпрокурора, ДБР, НАЗК. Сподіваюся, він швидко буде ухвалений. Є така пропозиція розглянути законопроект за основу і в цілому, тобто без поправок до другого читання», - зазначила депутат.

За її словами, новий законопроект вносить зміни, що анулюють чи змінюють частину вже ухвалених норм.

«Якщо подивитися порівняльну таблицю, то дуже чітко видно, які норми просто видалено, а які норми змінено. Наприклад, стосовно тих справ, де процесуальні повноваження надавалися лише Генпрокурору, пропонується, що ними також буде або може займатися голова САП. Тобто питання монополії на функцію процесуального нагляду і питання ручного управління Генпрокурора щодо справ НАБУ знімається. Такого не буде, і це навіть не планувалося», - наголосила народна депутатка.

Вона нагадала, що з 24 лютого 2022 року Верховна Рада працює в рамках одного позачергового засідання з перервами.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 24 липня зареєстрував анонсований ним законопроект 13533 стосовно ролі САП і НАБУ. Ним скасовується значний масив змін, які були введені прийнятим 22 липня законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) щодо НАБУ і САП. Втім – не всі.

«Судово-юридична газета» проаналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ законопроект САП

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