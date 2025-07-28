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В «Слуге народа» заявили, что могут рассмотреть законопроект Президента о НАБУ и САП без поправок ко второму чтению

16:43, 28 июля 2025
Депутат от «Слуги народа», заместитель главы антикоррупционного комитета Елена Мошенец заявила, что «монополии на функцию процессуального надзора не будет, и это даже не планировалось».
В «Слуге народа» заявили, что могут рассмотреть законопроект Президента о НАБУ и САП без поправок ко второму чтению
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Внесенный в Верховную Раду законопроект 13533 Президента Украины Владимира Зеленского относительно полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП согласован со всеми органами правопорядка. Это сбалансированный документ, который будет быстро принят. Об этом сказала народный депутат от «Слуги народа», заместитель главы парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец, сообщает сайт Верховной Рады.

«Большинство парламентариев уже ознакомились с документом, который подал Президент. Несмотря на то, что у нас разные политические взгляды, общая позиция такова, что законопроект сбалансирован. Он согласован со всеми органами правопорядка – САП, НАБУ, Офисом Генпрокурора, ГБР, НАПК. Надеюсь, он быстро будет принят. Есть такое предложение рассмотреть законопроект за основу и в целом, то есть без поправок ко второму чтению», — отметила депутат.

По ее словам, новый законопроект вносит изменения, которые аннулируют или изменяют часть уже принятых норм.

«Если посмотреть сравнительную таблицу, то очень четко видно, какие нормы просто удалены, а какие нормы изменены. Например, касательно тех дел, где процессуальные полномочия предоставлялись только Генпрокурору, предлагается, что ими также будет или может заниматься глава САП. То есть вопрос монополии на функцию процессуального надзора и вопрос ручного управления Генпрокурора по делам НАБУ снимается. Такого не будет, и это даже не планировалось», — подчеркнула народный депутат.

Она напомнила, что с 24 февраля 2022 года Верховная Рада работает в рамках одного внеочередного заседания с перерывами.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 24 июля зарегистрировал анонсированный им законопроект 13533 относительно роли САП и НАБУ. Им отменяется значительный массив изменений, которые были введены принятым 22 июля законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) относительно НАБУ и САП. Впрочем – не все.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что – будет возвращено к прежнему состоянию.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ законопроект САП

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