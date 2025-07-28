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Трамп заявил, что дает РФ 10-12 дней для достижения мирного соглашения

16:36, 28 июля 2025
Дональд Трамп сокращает для РФ срок достижения мирного соглашения до 10-12 дней.
Трамп заявил, что дает РФ 10-12 дней для достижения мирного соглашения
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Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который ранее был предоставлен Путину для достижения мирного соглашения. Также он добавил, что разочарован действиями Путина.

Позже Трамп на встрече с британским премьером Киром Стармером уточнил, что сокращает для России срок на достижение мирного соглашения до 10-12 дней с сегодняшнего дня, 28 июля.

"Я сделаю новый дедлайн в 10-12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать этих 50 дней. Я хочу быть щедрым, но мы не видим ни одного прогресса", - сказал Трамп.

Также он добавил, что США введут вторичные санкции против России, если она не пойдет на соглашение о прекращении огня.

"Мы введем вторичные санкции против России, если не заключим соглашение. Возможно, мы заключим соглашение. Я не знаю. Путин должен заключить соглашение", – сказал Трамп.

По его словам, россияне и украинцы "гибнут без всякой причины".

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США рф санкции путин Украина Дональд Трамп война

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