Трамп заявил, что дает РФ 10-12 дней для достижения мирного соглашения

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который ранее был предоставлен Путину для достижения мирного соглашения. Также он добавил, что разочарован действиями Путина.
Позже Трамп на встрече с британским премьером Киром Стармером уточнил, что сокращает для России срок на достижение мирного соглашения до 10-12 дней с сегодняшнего дня, 28 июля.
"Я сделаю новый дедлайн в 10-12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать этих 50 дней. Я хочу быть щедрым, но мы не видим ни одного прогресса", - сказал Трамп.
Также он добавил, что США введут вторичные санкции против России, если она не пойдет на соглашение о прекращении огня.
"Мы введем вторичные санкции против России, если не заключим соглашение. Возможно, мы заключим соглашение. Я не знаю. Путин должен заключить соглашение", – сказал Трамп.
По его словам, россияне и украинцы "гибнут без всякой причины".
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