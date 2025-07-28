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Верховный Суд высказался о расчетной величине для должностного оклада и оклада за воинское звание с 20 мая 2023 года

16:15, 28 июля 2025
С 20 мая 2023 года, после вступления в силу постановления №481, денежное обеспечение военнослужащих рассчитывалось на основе постоянной величины 1762 грн, а не прожиточного минимума, как это было ранее предусмотрено пунктом 4 постановления №704.
Верховный Суд высказался о расчетной величине для должностного оклада и оклада за воинское звание с 20 мая 2023 года
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С 20 мая 2023 года размеры должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц рассчитываются, исходя из размера 1762 гривен и определяются путем умножения на соответствующий тарифный коэффициент.

Таким образом, с 20 мая 2023 года пункт 4 постановления Кабмина «О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц» от 30 августа 2017 г. №704 предусматривает постоянную расчетную величину для должностного оклада и оклада за воинское звание 1762 грн, а не прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января календарного года.

На это указал в постановлении от 26 июня 2025 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев кассационную жалобу лица по делу №480/7154/24 по иску к воинской части о признании действий противоправными и обязательстве совершить действия.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с иском к воинской части о признании противоправными действий по занижению размера денежного обеспечения с 30 мая 2023 года по 1 марта 2024 года и обязательстве провести перерасчет и выплату денежного обеспечения, исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего года, а также выплатить компенсацию потери части доходов из-за задержки выплат.

Исковые требования обоснованы тем, что после отмены пункта 6 постановления Кабмина №103 «О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц» в 2020 году, денежное обеспечение должно было рассчитываться исходя из действующего прожиточного минимума, а не фиксированной суммы 1762 грн, которая была повторно установлена постановлением правительства №481.

Воинская часть отметила, что действовала на основании действующих нормативно-правовых актов и все выплаты истцу были осуществлены в полном объеме. Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений.

Отказывая в удовлетворении иска, суды предыдущих инстанций исходили из отсутствия правовых оснований для применения в спорный период прожиточного минимума, установленного на 1 января соответствующего календарного года при расчете размеров должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц, поскольку после вступления в силу постановления №481, пункт 4 постановления Кабмина «О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц» от 30 августа 2017 г. №704 предусматривает исчисление должностного оклада и оклада по воинскому званию, исходя из расчетной величины 1762 грн.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Суды предыдущих инстанций установили, что истец проходил военную службу в воинской части с 30 мая 2023 года до 1 марта 2024 года, когда он был уволен в запас по состоянию здоровья.

С 20 мая 2023 года, после вступления в силу постановления №481, денежное обеспечение военнослужащих рассчитывалось на основе постоянной величины 1762 грн, а не прожиточного минимума, как это было ранее предусмотрено пунктом 4 постановления №704.

Таким образом, постановление №481 является действующим нормативно-правовым актом, и ответчик действовал в рамках закона, применяя его.

Доводы истца о несоответствии постановления №481 актам высшей юридической силы являются безосновательными, поскольку истец не оспаривал само постановление № 481 в рамках этого производства. В соответствии с принципом диспозитивности суд не может выходить за пределы исковых требований, если это не необходимо для эффективной защиты прав. Поскольку истец оспаривал действия воинской части, а не само постановление №481, суд не имел оснований для оценки его законности.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд высказался о расчетной величине для должностного оклада и оклада за воинское звание с 20 мая 2023 года

С 20 мая 2023 года, после вступления в силу постановления №481, денежное обеспечение военнослужащих рассчитывалось на основе постоянной величины 1762 грн, а не прожиточного минимума, как это было ранее предусмотрено пунктом 4 постановления №704.

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