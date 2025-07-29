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Где взять свидетельство через 75 лет – объяснение Минюста

19:44, 29 июля 2025
В Минюсте объяснили, как получить архивную справку о рождении, браке, разводе или смерти в Украине.
Где взять свидетельство через 75 лет – объяснение Минюста
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Документы государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС), в частности метрические книги и актовые записи, ежегодно передаются на постоянное хранение в государственные архивы после завершения 75-летнего срока их хранения в отделах ГРАГС. Об этом сообщили в Минюсте.

Для получения справки о рождении, браке, разводе или смерти, если с момента составления актовой записи прошло менее 75 лет, необходимо обращаться в соответствующий отдел ГРАГС по месту жительства. Если же 75-летний срок истек, документы передаются в государственный архив соответствующей области или города Киева, и запрос на архивную справку следует направлять именно туда.

Заявку на получение справки можно подать несколькими способами: лично, отправив запрос по почте или, при наличии технической возможности, в электронной форме. В запросе необходимо четко указать:

- фамилию, имя, отчество;

- дату и место события (рождения, брака, развода или смерти);

- тип документа, который нужен (например, свидетельство о рождении, браке, смерти и т.д.);

- контактную информацию (электронную почту или номер телефона).

Срок рассмотрения запроса составляет до 30 календарных дней. В исключительных случаях, по решению руководителя архивного учреждения, этот срок может быть продлен до 45 дней.

Если архив расположен на временно оккупированной территории, и выполнение запросов граждан невозможно, Государственная архивная служба Украины (Укргосархив) может назначить другое архивное учреждение временным хранителем фонда пользования или страхового фонда. Это учреждение получает право выдавать необходимые информационные документы.

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Министерство юстиции Украины

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