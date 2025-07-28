Необычные вакансии 2025 – кого искали украинские работодатели

Уникальные должности, которые встречаются крайне редко.

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Государственная служба занятости обнародовала подборку редких профессий, на которые искали сотрудников в течение первого полугодия 2025 года. С начала года служба предлагала вакансии по 3,5 тыс. профессий из возможных 9,2 тыс. согласно украинскому классификатору.

Среди них — уникальные должности, которые встречаются крайне редко:

Ихтиолог — специалист по изучению рыб, которого искали на Волыни. Его задача — изучение строения, поведения и размножения рыб.

Социальный патолог — специалист по исследованию девиантного поведения, которого планировали нанять в Черниговской области. Анализирует причины и последствия социальных отклонений.

Телефонист местной связи — исчезающая профессия: в этом году появились вакансии во Львовском и Донецком областных центрах занятости.

Беконник — специалист по разделке мяса, в частности бекона. Харьковский центр занятости искал такого сотрудника на мясоперерабатывающее предприятие.

Фельдъегерь — курьер для доставки особо важных документов. Вакансии появились в Винницкой, Волынской, Николаевской и Харьковской областях.

Такие профессии встречаются нечасто, и работодатели искали подобных специалистов буквально несколько раз, поэтому найти такую вакансию и устроиться на нее — не так просто, отмечают в службе занятости.

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