Минюст объяснил, какие документы не примут нотариусы — существуют требования

Министерство юстиции напомнило, какие документы не принимают нотариусы.

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Перед обращением к нотариусу гражданам стоит заранее ознакомиться с требованиями к документам. Это поможет избежать отказа в совершении нотариальных действий и сэкономить время, напомнили в Министерстве юстиции Украины.

Нотариусы не принимают:

документы с подчистками, приписками, зачеркиваниями или другими исправлениями, которые не заверены подписью уполномоченного лица и печатью;

поврежденные документы, из-за чего невозможно прочитать текст;

документы, написанные карандашом;

порванные документы;

документы, в которых листы не прошиты таким образом, чтобы невозможно было их разъединить без нарушения целостности, не пронумерованы и не скреплены подписью должностного лица и печатью юридического лица, выдавшего документ.

Кроме того, тексты нотариально удостоверяемых сделок, заявлений, заверяемых копий (фотокопий) документов и выписок из них, тексты переводов и заявлений должны быть написаны понятно и четко. Даты, относящиеся к содержанию удостоверяемых сделок, должны быть обозначены хотя бы один раз словами, а названия юридических лиц и их идентификационный код по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований — без сокращений с указанием их местонахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, их место жительства и идентификационный номер по данным Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов, кроме уполномоченных представителей юридических лиц, должны быть написаны полностью, а в случаях, предусмотренных законами, — с указанием даты их рождения.

В Минюсте рекомендуют проверить состояние документов перед подачей, чтобы обеспечить быстрое и корректное нотариальное оформление.

Указанные требования изложены в статье 47 Закона Украины «О нотариате» и в главе 8 раздела I Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 22.02.2012 за № 282/20595.

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