Мін’юст пояснив, які документи не приймуть нотаріуси – існують вимоги

Міністерство юстиції України нагадало, які документи не приймають нотаріуси.

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Перед зверненням до нотаріуса громадянам варто заздалегідь ознайомитися з вимогами до документів. Це допоможе уникнути відмови у вчиненні нотаріальних дій і заощадить час, нагадали у Міністерстві юстиції України.

Нотаріуси не приймають:

документи з підчистками, дописками, закресленнями або іншими виправленнями, які не завірені підписом уповноваженої особи та печаткою;

пошкоджені документи, через що неможливо прочитати текст;

документи, написані олівцем;

порвані документи;

документи, в яких аркуші не прошиті у спосіб, що унеможливлює їх роз’єднання без порушення цілісності, не пронумеровані і не скріплені підписом відповідної посадової особи та печаткою юридичної, яка видала документ;

Окрім того, тексти нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв, засвідчуваних копій (фотокопій) документів і витягів з них, тексти перекладів та заяв повинні бути написані зрозуміло і чітко. Дати, що стосуються змісту посвідчуваних правочинів, повинні бути позначені хоча б один раз словами, а назви юридичних осіб та їх ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – без скорочень із зазначенням їх місцезнаходження. Прізвища, імена та по батькові фізичних осіб, їх місце проживання та ідентифікаційний номер за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків, крім уповноважених представників юридичних осіб, повинні бути написані повністю, а у випадках, передбачених законами, – із зазначенням дати їх народження.

У Мін’юсті рекомендують перевірити стан документів перед поданням, аби забезпечити швидке та коректне нотаріальне оформлення.

Вказані вимоги викладені у статті 47 Закону України «Про нотаріат» та у главі 8 розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 282/20595.

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