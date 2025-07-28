ТОП-5 авто серед українців і компаній у 2025 році: що купували найчастіше

У першому півріччі українці в приватному та корпоративному секторах авторинку купили 33 тисячі нових авто.

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За перші шість місяців 2025 року український автопарк поповнився майже 33 тисячами нових легкових автомобілів. З них 22,5 тис. легковиків придбали приватні покупці, а ще 10,4 тис. — юридичні особи. Такі дані оприлюднили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року продажі в приватному сегменті авторинку зросли на 5%, тоді як у корпоративному — навпаки, знизилися на 10%.

Серед приватних клієнтів найпопулярнішими моделями стали:

TOYOTA RAV-4 — 1336 авто

— 1336 авто BYD Song Plus — 944 авто

— 944 авто RENAULT Duster — 913 авто

— 913 авто HYUNDAI Tucson — 851 авто

— 851 авто VOLKSWAGEN ID.Unyx — 801 авто

Компанії найчастіше обирали такі авто:

RENAULT Duster — 1567 авто

— 1567 авто SKODA Octavia — 512 авто

— 512 авто TOYOTA Prado — 380 авто

— 380 авто TOYOTA RAV-4 — 332 авто

— 332 авто SKODA Kodiaq — 330 авто

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