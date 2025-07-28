ТОП-5 авто серед українців і компаній у 2025 році: що купували найчастіше

За перші шість місяців 2025 року український автопарк поповнився майже 33 тисячами нових легкових автомобілів. З них 22,5 тис. легковиків придбали приватні покупці, а ще 10,4 тис. — юридичні особи. Такі дані оприлюднили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».
У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року продажі в приватному сегменті авторинку зросли на 5%, тоді як у корпоративному — навпаки, знизилися на 10%.
Серед приватних клієнтів найпопулярнішими моделями стали:
Компанії найчастіше обирали такі авто:
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