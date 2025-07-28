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ТОП-5 авто среди украинцев и компаний в 2025 году: что покупали чаще всего

22:18, 28 июля 2025
В первом полугодии украинцы в частном и корпоративном секторах авторынка приобрели 33 тысячи новых автомобилей.
ТОП-5 авто среди украинцев и компаний в 2025 году: что покупали чаще всего
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За первые шесть месяцев 2025 года украинский автопарк пополнился почти 33 тысячами новых легковых автомобилей. Из них 22,5 тыс. авто приобрели частные покупатели, ещё 10,4 тыс. — юридические лица. Такие данные обнародовала ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром».

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года продажи в частном сегменте авторынка выросли на 5%, тогда как в корпоративном — наоборот, снизились на 10%.

Среди частных клиентов самыми популярными моделями стали:

  • TOYOTA RAV-4 — 1336 авто
  • BYD Song Plus — 944 авто
  • RENAULT Duster — 913 авто
  • HYUNDAI Tucson — 851 авто
  • VOLKSWAGEN ID.Unyx — 801 авто

Компании чаще всего выбирали такие авто:

  • RENAULT Duster — 1567 авто
  • SKODA Octavia — 512 авто
  • TOYOTA Prado — 380 авто
  • TOYOTA RAV-4 — 332 авто
  • SKODA Kodiaq — 330 авто

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