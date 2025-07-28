ТОП-5 авто среди украинцев и компаний в 2025 году: что покупали чаще всего

За первые шесть месяцев 2025 года украинский автопарк пополнился почти 33 тысячами новых легковых автомобилей. Из них 22,5 тыс. авто приобрели частные покупатели, ещё 10,4 тыс. — юридические лица. Такие данные обнародовала ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром».
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года продажи в частном сегменте авторынка выросли на 5%, тогда как в корпоративном — наоборот, снизились на 10%.
Среди частных клиентов самыми популярными моделями стали:
Компании чаще всего выбирали такие авто:
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