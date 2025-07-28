Практика судов
  1. В Украине

Как защитить недвижимость, оформленную до 2013 года: разъяснение о регистрации прав собственности

22:00, 28 июля 2025
Если право собственности возникло до 2013 года, его следует внести в Государственный реестр прав — добровольно, но очень желательно.
Как защитить недвижимость, оформленную до 2013 года: разъяснение о регистрации прав собственности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если ваше право собственности на недвижимость было получено до 2013 года, необходимо самостоятельно внести эти данные в Государственный реестр прав.

Это можно сделать через нотариуса или ЦНАП по месту регистрации недвижимости, а также онлайн через портал «Дія» (кроме Донецкой, Луганской областей и г. Киева). Если имущество осталось на временно оккупированной территории, можно обратиться к любому нотариусу или в ЦНАП на подконтрольной правительству территории.

Как отмечают в Министерстве юстиции, с 1 января 2013 года в Украине начал работу Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП). Он заменил собой предыдущие реестры прав на недвижимость (Реестр прав собственности на недвижимое имущество, бумажные реестровые книги и регистрационные дела БТИ). Чтобы полноценно пользоваться государственными электронными услугами и обезопасить свои имущественные права, гражданам, которые приобрели право собственности до 2013 года, необходимо зарегистрировать его в Государственном реестре прав.

Какие преимущества регистрации права собственности в Государственном реестре прав?

Наличие зарегистрированных прав на недвижимость в Государственном реестре прав является надёжным средством защиты прав добросовестных владельцев. После регистрации права собственности в реестре для подтверждения факта наличия у лица определённых вещных прав достаточно заказать информационную справку из реестра о конкретном объекте недвижимости.
Госреестр предоставляет дополнительные гарантии защиты прав владельцев недвижимости в условиях военного положения и в случае утраты или уничтожения бумажных оригиналов документов или архивов БТИ. К сожалению, после начала полномасштабного вторжения многие такие архивы БТИ уже были уничтожены или разграблены оккупантами.

Регистрация прав на недвижимость в этом реестре позволяет владельцу беспрепятственно распоряжаться своей недвижимостью, эффективно защищать свои права в судебном порядке, защищает от незаконных действий с имуществом (например, от необоснованного отчуждения третьим лицам) и позволяет отслеживать все регистрационные действия с его объектом.

Регистрация права в Государственном реестре прав является обязательным условием для получения компенсации за разрушенное или повреждённое жильё в рамках государственной программы «єВідновлення».

Как происходит регистрация права собственности?

Владелец недвижимости, право на которую возникло до 1 января 2013 года, может обратиться к государственному регистратору (в Центр предоставления административных услуг), нотариусу по месту нахождения объекта недвижимости (в пределах области, за исключением территорий, на которых действует принцип экстерриториальности).

Если объект недвижимости находится в Автономной Республике Крым, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях, городе Севастополь, владелец имеет право обратиться к любому государственному регистратору (в ЦНАП), нотариусу в пределах Украины, без привязки к территориальности.

Также владелец недвижимости, право на которую возникло до 1 января 2013 года, может подать заявление в электронной форме через портал «Дія». Такая услуга доступна для Львовской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской, Закарпатской, Ровенской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Черкасской, Сумской, Винницкой, Одесской, Ивано-Франковской, Николаевской, Житомирской и Херсонской областей (всего 22 области).

Обязательно ли перерегистрировать право собственности?

Согласно Закону Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество и их обременений в Государственном реестре прав осуществляется исключительно на основании заявления и поданных заявителем документов, подтверждающих приобретение, изменение или прекращение таких прав. То есть — добровольно.

Закон позволяет владельцу обратиться за проведением государственной регистрации таких прав без административного сбора.

Таким образом, граждане не обязаны «перерегистрировать» вещные права, возникшие до 1 января 2013 года, однако это является необходимостью в условиях военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст недвижимость

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ и Центра спецопераций «А»

Также новым законом предусмотрено, что военнослужащие СБУ имеют право применять оружие и боевую технику в порядке, установленном сейчас для ВСУ.

В «Слуге народа» заявили, что могут рассмотреть законопроект Президента о НАБУ и САП без поправок ко второму чтению

Депутат от «Слуги народа», заместитель главы антикоррупционного комитета Елена Мошенец заявила, что «монополии на функцию процессуального надзора не будет, и это даже не планировалось».

Верховный Суд высказался о расчетной величине для должностного оклада и оклада за воинское звание с 20 мая 2023 года

С 20 мая 2023 года, после вступления в силу постановления №481, денежное обеспечение военнослужащих рассчитывалось на основе постоянной величины 1762 грн, а не прожиточного минимума, как это было ранее предусмотрено пунктом 4 постановления №704.

Совет судей обратился в Кабмин по вопросу разрешения на выезд судьям-женщинам за границу

В настоящее время остается в силе запрет на выезд за границу женщинам-судьям и женщинам-госслужащим — Совет судей обратился к правительству с просьбой пересмотреть его.

Языковой омбудсмен заявила о необходимости запретить публичное исполнение песен на русском языке на уровне закона

Новый языковой омбудсмен Елена Ивановская считает, что нужно исправить ситуацию, когда исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением закона о государственном языке.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду