Как защитить недвижимость, оформленную до 2013 года: разъяснение о регистрации прав собственности

Если право собственности возникло до 2013 года, его следует внести в Государственный реестр прав — добровольно, но очень желательно.

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Если ваше право собственности на недвижимость было получено до 2013 года, необходимо самостоятельно внести эти данные в Государственный реестр прав.

Это можно сделать через нотариуса или ЦНАП по месту регистрации недвижимости, а также онлайн через портал «Дія» (кроме Донецкой, Луганской областей и г. Киева). Если имущество осталось на временно оккупированной территории, можно обратиться к любому нотариусу или в ЦНАП на подконтрольной правительству территории.

Как отмечают в Министерстве юстиции, с 1 января 2013 года в Украине начал работу Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП). Он заменил собой предыдущие реестры прав на недвижимость (Реестр прав собственности на недвижимое имущество, бумажные реестровые книги и регистрационные дела БТИ). Чтобы полноценно пользоваться государственными электронными услугами и обезопасить свои имущественные права, гражданам, которые приобрели право собственности до 2013 года, необходимо зарегистрировать его в Государственном реестре прав.

Какие преимущества регистрации права собственности в Государственном реестре прав?

Наличие зарегистрированных прав на недвижимость в Государственном реестре прав является надёжным средством защиты прав добросовестных владельцев. После регистрации права собственности в реестре для подтверждения факта наличия у лица определённых вещных прав достаточно заказать информационную справку из реестра о конкретном объекте недвижимости.

Госреестр предоставляет дополнительные гарантии защиты прав владельцев недвижимости в условиях военного положения и в случае утраты или уничтожения бумажных оригиналов документов или архивов БТИ. К сожалению, после начала полномасштабного вторжения многие такие архивы БТИ уже были уничтожены или разграблены оккупантами.

Регистрация прав на недвижимость в этом реестре позволяет владельцу беспрепятственно распоряжаться своей недвижимостью, эффективно защищать свои права в судебном порядке, защищает от незаконных действий с имуществом (например, от необоснованного отчуждения третьим лицам) и позволяет отслеживать все регистрационные действия с его объектом.

Регистрация права в Государственном реестре прав является обязательным условием для получения компенсации за разрушенное или повреждённое жильё в рамках государственной программы «єВідновлення».

Как происходит регистрация права собственности?

Владелец недвижимости, право на которую возникло до 1 января 2013 года, может обратиться к государственному регистратору (в Центр предоставления административных услуг), нотариусу по месту нахождения объекта недвижимости (в пределах области, за исключением территорий, на которых действует принцип экстерриториальности).

Если объект недвижимости находится в Автономной Республике Крым, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях, городе Севастополь, владелец имеет право обратиться к любому государственному регистратору (в ЦНАП), нотариусу в пределах Украины, без привязки к территориальности.

Также владелец недвижимости, право на которую возникло до 1 января 2013 года, может подать заявление в электронной форме через портал «Дія». Такая услуга доступна для Львовской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской, Закарпатской, Ровенской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Черкасской, Сумской, Винницкой, Одесской, Ивано-Франковской, Николаевской, Житомирской и Херсонской областей (всего 22 области).

Обязательно ли перерегистрировать право собственности?

Согласно Закону Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество и их обременений в Государственном реестре прав осуществляется исключительно на основании заявления и поданных заявителем документов, подтверждающих приобретение, изменение или прекращение таких прав. То есть — добровольно.

Закон позволяет владельцу обратиться за проведением государственной регистрации таких прав без административного сбора.

Таким образом, граждане не обязаны «перерегистрировать» вещные права, возникшие до 1 января 2013 года, однако это является необходимостью в условиях военного положения.

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