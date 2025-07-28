Незвичайні вакансії 2025 – кого шукали українські роботодавці

Унікальні посади, які трапляються вкрай рідко.

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Державна служба зайнятості оприлюднила добірку рідкісних професій, на які шукали працівників протягом першого півріччя 2025 року. З початку року служба пропонувала вакансії за 3,5 тис. професій з можливих 9,2 тис. згідно з українським класифікатором.

Серед них — унікальні посади, які трапляються вкрай рідко:

Іхтіолог — спеціаліст з рибознавства, якого шукали на Волині. Його завдання — вивчення будови, поведінки та розмноження риб.

Соціальний патолог — фахівець з дослідження девіантної поведінки, який мав би працювати в Чернігівській області. Аналізує причини та наслідки соціальних відхилень.

Телефоніст місцевого зв’язку — професія, яка зникає: цього року з’явилися вакансії у Львівському та Донецькому обласних центрах зайнятості.

Беконник — фахівець з обробки м’яса, зокрема бекону. Харківський центр зайнятості шукав такого працівника на м’ясопереробне підприємство.

Фельд’єгер — кур’єр для доставки особливо важливих документів. Вакансії з’явилися у Вінницькій, Волинській, Миколаївській і Харківській областях.

Такі професії трапляються нечасто s hоботодавці шукали таких спеціалістів буквально по кілька разів, тому знайти таку вакансію та працевлаштуватися на неї – не так просто, кажуть у службі зайнятості.

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