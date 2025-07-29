Де взяти свідоцтво через 75 років – пояснення Мін’юсту

В Мін’юсті пояснили, як отримати архівну довідку про народження, шлюб, розлучення чи смерть в Україні.

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Документи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), зокрема метричні книги та актові записи, щороку передаються на постійне зберігання до державних архівів після завершення 75-річного терміну їх зберігання у відділах ДРАЦС. Про це повідомили в Мін’юсті.

Для отримання довідки про народження, шлюб, розлучення чи смерть, якщо з моменту складання актового запису минуло менше 75 років, необхідно звертатися до відповідного відділу ДРАЦС за місцем проживання. Якщо ж 75-річний термін минув, документи передаються до державного архіву відповідної області або міста Києва, і запит на архівну довідку слід направляти саме туди.

Заявку на отримання довідки можна подати кількома способами: особисто, надіславши запит поштою або, за наявності технічної можливості, в електронній формі. У запиті необхідно чітко вказати:

прізвище, ім’я, по батькові;

дату та місце події (народження, шлюбу, розлучення чи смерті);

тип документа, який потрібен (наприклад, свідоцтво про народження, шлюб, смерть тощо);

контактну інформацію (електронну пошту або номер телефону).

Термін розгляду запиту становить до 30 календарних днів. У виняткових випадках, за рішенням керівника архівної установи, цей строк може бути продовжено до 45 днів.

Якщо архів розташований на тимчасово окупованій території, і виконання запитів громадян неможливе, Державна архівна служба України (Укрдержархів) може призначити іншу архівну установу тимчасовим зберігачем фонду користування або страхового фонду. Ця установа отримує право видавати необхідні інформаційні документи.

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