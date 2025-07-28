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Верховний Суд висловився щодо розрахункової величини для посадового окладу та окладу за військове звання з 20 травня 2023 року

16:15, 28 липня 2025
З 20 травня 2023 року, після набрання чинності постановою №481, грошове забезпечення військовослужбовців обчислювалося на основі сталої величини 1762 грн, а не прожиткового мінімуму, як це було раніше передбачено пунктом 4 постанови №704.
Верховний Суд висловився щодо розрахункової величини для посадового окладу та окладу за військове звання з 20 травня 2023 року
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З 20 травня 2023 року розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та деяких інших осіб розраховуються, виходячи з розміру 1762 гривень та визначаються шляхом множення на відповідний тарифний коефіцієнт.

Отже, з 20 травня 2023 року пункт 4 постанови Кабміну «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 30 серпня 2017 р. №704 передбачає сталу розрахункову величину для посадового окладу та окладу за військове звання 1762 грн, а не прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня календарного року.

На це вказав у постанові від 26 червня 2025 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши касаційну скаргу особи у справі №480/7154/24 за позовом до військової частини про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з позовом до військової частини про визнання протиправними дій щодо заниження розміру грошового забезпечення з 30 травня 2023 року по 1 березня 2024 року та зобов’язання провести перерахунок і виплату грошового забезпечення, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня відповідного року, а також виплатити компенсацію втрати частини доходів через затримку виплат.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що після скасування пункту 6 постанови Кабміну №103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» у 2020 році, грошове забезпечення мало розраховуватись виходячи з чинного прожиткового мінімуму, а не фіксованої суми 1762 грн, яка була повторно встановлена постановою уряду №481.

Військова частина зазначила, що діяла на підставі чинних нормативно-правових актів і всі виплати позивачу були здійснені у повному обсязі. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено. Суд апеляційної інстанції залишив рішення без змін.

Відмовляючи у задоволенні позову, суди попередніх інстанцій, виходили з відсутності правових підстав для застосування у спірний період прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня відповідного календарного року при розрахунку розмірів посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та деяких інших осіб, оскільки після набрання чинності постановою №481, пункт 4 постанови Кабміну «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 30 серпня 2017 р. №704 передбачає обчислення посадового окладу та окладу за військовим званням, виходячи з розрахункової величини 1762 грн.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій — без змін.

Суди попередніх інстанцій установили, що позивач проходив військову службу у військовій частині з 30 травня 2023 року до 1 березня 2024 року, коли він був звільнений у запас за станом здоров’я.

З 20 травня 2023 року, після набрання чинності постановою №481, грошове забезпечення військовослужбовців обчислювалося на основі сталої величини 1762 грн, а не прожиткового мінімуму, як це було раніше передбачено пунктом 4 постанови №704.

Таким чином, постанова №481 є чинним нормативно-правовим актом, і відповідач діяв у межах закону, застосовуючи її.

Доводи позивача про невідповідність постанови №481 актам вищої юридичної сили є безпідставними, оскільки позивач не оскаржував саму постанову № 481 у межах цього провадження. Відповідно до принципу диспозитивності суд не може виходити за межі позовних вимог, якщо це не необхідно для ефективного захисту прав. Оскільки позивач оскаржував дії військової частини, а не саму постанову №481, суд не мав підстав для оцінки її законності.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд гроші військові судова практика військова служба

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Верховний Суд висловився щодо розрахункової величини для посадового окладу та окладу за військове звання з 20 травня 2023 року

З 20 травня 2023 року, після набрання чинності постановою №481, грошове забезпечення військовослужбовців обчислювалося на основі сталої величини 1762 грн, а не прожиткового мінімуму, як це було раніше передбачено пунктом 4 постанови №704.

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