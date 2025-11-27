  1. В Україні

Чи потрібна особиста присутність особи віком від 14 до 18 років під час подання Облікової картки одним з батьків — роз’яснення

14:06, 27 листопада 2025
Якщо особа віком від 14 до 18 років, яка бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію в ДРФО, може звернутися за отриманням такого документа до будь-якого контролюючого органу особисто або може звернутися один із батьків.
Фото: zp.tax.gov.ua
Головне управління ДПС у Закарпатській області пояснило, чи потрібна особиста присутність неповнолітньої особи віком від 14 до 18 років під час подання Облікової картки за ф. № 1ДР одним з батьків.

Відповідно до п. 70.5 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI та п. 1 розд. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 (далі – Положення № 822), фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО), зобов’язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу Облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР (далі – Облікова картка за ф. № 1ДР) (додаток 2 до Положення № 822), яка є водночас заявою для реєстрації у ДРФО, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище (за наявності), ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження (за наявності), місце проживання, громадянство).

Якщо особа віком від 14 до 18 років, яка отримала / не отримала паспорт громадянина України та бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію в ДРФО (Картку платника податків), така особа може звернутися за отриманням такого документа до будь-якого контролюючого органу особисто або може звернутися один із батьків, та подати такі документи:

– паспорт громадянина України або свідоцтво про народження неповнолітньої особи;

– документ, що посвідчує особу одного із батьків;

– документ, що підтверджує інформацію про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) одного із батьків;

– витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) неповнолітньої особи подається лише за наявності такого документа або якщо задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) неповнолітньої особи відрізняється від задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків.

«Враховуючи викладене, особиста присутність неповнолітньої особи віком від 14 до 18 років під час подання одним з батьків Облікової картки за ф. № 1ДР до контролюючого органу не потрібна», - заявили у ДПС.

